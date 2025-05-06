«Я чувствовал, что он мне не доверяет». Рафинья — об экс-тренере «Барселоны» Хави

Левый вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, какие отношения у него были с экс-тренером каталонской команды Хави.

«Я чувствовал, что ни он, ни тренерский штаб мне не доверяли. Когда больше никого не было, я выходил на поле и играл все 90 минут. Я выкладывался по максимуму, мы выигрывали матчи, но, когда появлялся кто-то другой, кто мог сыграть вместо меня, он ставил другого игрока, не задумываясь.

Есть знаковое видео, на котором я взрываюсь, когда подхожу к скамейке запасных и бью по мячу. Кажется, это была игра против «Манчестер Юнайтед», в которой я играл очень хорошо, забил гол и отдал голевую передачу. Кажется, счёт был 2:2, и он заменил меня. Я чувствовал себя комфортно, играл очень хорошо. И я был первым, кого заменили.

Я пытался это исправить, у меня было несколько разговоров с ним, но я видел, что это ничего не меняет. Он мыслил по-своему», — приводит слова Рафиньи Goal.com со ссылкой на интервью с блогером Изабелой Пальяри.

Напомним, Рафинья пополнил состав «Барселоны» в июле 2022 года. Хави возглавлял каталонский клуб с 2021 года до 2024-го.