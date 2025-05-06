Легендарный Алекс Фергюсон назвал лучшего игрока в истории футбола

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон ответил на вопрос, кого из футболистов он считает лучшим в истории.

«Пеле — лучший игрок всех времён», — приводит слова Фергюсона Give me Sport.

Сэр Алекс Фергюсон — один из самых успешных тренеров в истории футбола. Он был главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год, выиграв 13 титулов в Премьер-лиге, пять Кубков Англии и дважды — Лигу чемпионов УЕФА.

Пеле — легендарный бразильский футболист, один из величайших в истории. Родился 23 октября 1940 года. За карьеру забил более 1000 голов. Трижды становился чемпионом мира с Бразилией (1958, 1962, 1970) — рекорд, не побитый до сих пор. Символ красивого футбола, был известен своей техникой, скоростью и спортивным духом. Умер 29 декабря 2022 года.

Тысячи болельщиков пришли попрощаться с Пеле