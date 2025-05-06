Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд сборной Украины

«ПСЖ» может приобрести одну из главных звёзд сборной Украины
Комментарии

22-летний центральный защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный продолжает находиться в сфере интересов чемпиона Франции «Пари Сен-Жермен», сообщает Sky Sport. ch.

Согласно имеющейся информации, этим летом «ПСЖ» будет открыт к уходу 30-летнего капитана команды Маркиньоса, на место которого в клубе присмотрели уже двух потенциальных новичков. Одним из них является как раз Забарный, другим – 21-летний эквадорский центрбек Хоэль Ордоньес из «Брюгге».

Трудовое соглашение Забарного с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
Стало известно, сыграет ли звезда «ПСЖ» Усман Дембеле в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android