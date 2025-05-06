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Тони Кроос: Педри важнее, чем Ямаль, Рафинья или Левадовски

Тони Кроос: Педри важнее, чем Ямаль, Рафинья или Левадовски
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Бывший игрок мадридского «Реала» Тони Кроос сравнил трёх игроков «Барселоны»: Педри, Ламина Ямаля, Рафинью и Роберта Левандовского.

«Для меня такой игрок, как Педри, важнее, чем Ламин Ямаль, Рафинья или Левандовски. Они могут определять результаты матчей, Педри сейчас является лучшим игроком в мире на своей позиции.

Он — игрок, по которому вы будете скучать, когда он не играет. Он не просто забивает голы или отдаёт результативные передачи, он предлагает новые идеи», — приводит слова Крооса ESPN со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

Напомним, по итогам 34 туров «Барселона» является лидером в турнирной таблице Ла Лиги.

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