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Флик окончательно разочаровался в Фати. Испанец вскоре должен покинуть «Барселону»

Флик окончательно разочаровался в Фати. Испанец вскоре должен покинуть «Барселону»
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Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ансу Фати, вероятнее всего, покинет клуб после завершения сезона, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик и так хотел избавиться от 22-летнего футболиста, но еще одним фактором стала его игра в крайнем поединке Ла Лиги против «Вальядолида» (2:1) – игрок полностью разочаровал немца, чем, скорее всего, лишил себя шансов остаться в команде после окончания этого сезона.

В сезоне-2024/25 Ансу Фати провёл 11 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 5 млн.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб

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