Гарри Кейн отреагировал на свой первый трофей в карьере

Центральный нападающий «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями от первого выигранного им трофея.

«Что за ночь была, что за праздник с игроками, с персоналом. Я уверен, что все немного не в себе, но мы здесь.

Я чувствую себя потрясающе, мы к этому долго шли. Это, очевидно, результат упорного труда, большой самоотдачи. Мне просто приятно выиграть титул, первый в моей карьере.

Я ценю всю поддержку. Как и всегда, она никогда не остаётся незамеченной, и я с нетерпением жду следующих двух недель. Я с нетерпением жду субботы, чтобы оказаться на «Альянц Арене» и отпраздновать победу перед болельщиками», — приводит слова Кейна ESPN со ссылкой на видеообращение.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Германии Гарри Кейн провёл 29 матчей, в которых забил 24 мяча и сделал девять результативных передач.