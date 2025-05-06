Каррагер — об уходе Трента из «Ливерпуля»: он потеряет то, что у него сейчас есть

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался об уходе крайнего защитника мерсисайдцев Трента Александер-Арнольда.

«Он потеряет то, что у него есть сейчас. Любовь болельщиков «Ливерпуля» к нему, его статус «одного из них» уменьшится. Некоторые люди скажут: играть за «Реал» Мадрид — это цена, которую не стоит платить. Другие скажут: «Ты должен играть за «Реал» Мадрид, это самый большой клуб в мире.

Вы можете не обращать внимания на то, что думают болельщики, это ваша карьера, и у вас есть только один шанс. Я не думаю, что какой-либо болельщик «Ливерпуля» может отрицать, что «Реал» Мадрид — самый большой клуб в мире. Но любовью болельщиков он пожертвовал, чтобы играть за «Реал», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, ранее стало известно, что Александер-Арнольд подписал контракт с мадридским «Реалом» сроком на пять лет.