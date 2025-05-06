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Гуренко считает, что Личке надо было дать доработать в «Динамо» до конца сезона

Гуренко считает, что Личке надо было дать доработать в «Динамо» до конца сезона
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Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об отставке Марцела Лички из «Динамо». Чешский специалист покинул московский клуб в начале мая, исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначили Ролана Гусева.

«Мне кажется, Личке надо было дать доработать в «Динамо» до конца сезона. Не думаю, что у динамовцев при нём были плохие результаты. Проведите анализ последних сезонов. «Динамо» так близко никогда не было к чемпионству, как в прошлом сезоне. Я считаю, Марцел хорошо и качественно работал. Уже время покажет, правильная ли эта отставка», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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