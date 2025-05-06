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Арсен Венгер не согласен с нынешним регламентом еврокубков

Арсен Венгер не согласен с нынешним регламентом еврокубков
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что победитель Лиги Европы должен автоматически квалифицироваться в следующем сезоне не в Лигу чемпионов, а в турнир, в котором принимает участие.

— Правильное ли решение, что победитель Лиги Европы автоматически выходит в Лигу чемпионов?
— Нет. Они должны автоматически попадать в Лигу Европы, но не в Лигу чемпионов. Особенно если речь идёт об АПЛ, от которой уже будет играть пять команд.

Думаю, УЕФА нужно пересмотреть этот вопрос. С другой стороны, вам скажут, что это всё создано для того, чтобы Лига Европы оставалась интересной и значимой, — приводит слова Венгера BeIN Sports.

В полуфинале текущего сезона Лиги Европы играют «Тоттенхэм» и «Будё-Глимт» (первый матч 3:1) и «Манчестер Юнайтед» и «Атлетик» (3:0).

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