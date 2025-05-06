Александр Гришин предсказал, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ этого сезона

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что нападающий «Спартака» Манфред Угальде является фаворитом бомбардирской гонки РПЛ.

«Наверное, Угальде — основной фаворит бомбардирской гонки. Всё‑таки уже 16 голов. Я не думаю, что Батраков сможет забить ещё хотя бы три гола, потому что в матче с ЦСКА он точно не сможет забить. Останутся две игры, где он, возможно, забьёт дважды, но не трижды», — сказал Гришин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Манфред Угальде забил 16 голов в рамках Российской Премьер-Лиги. На счету Алексея Батракова 14 голов и 10 результативных передач.