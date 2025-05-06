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Калинин — об уходе Пятибратова из «Факела»: надо было что-то менять

Калинин — об уходе Пятибратова из «Факела»: надо было что-то менять
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Футболист «Факела» Игорь Калинин высказался об увольнении Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера воронежской команды. На его место позже был назначен Игорь Шалимов, который ныне возглавляет команду.

«Не видел, что говорил Пятибратов после ухода из клуба. Но на тот момент надо было что-то менять. Анатольевич принял такое решение. Это его решение, которое мы приняли. Идём дальше», — сказал Игорь Калинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 сыгранных матчей «Факел» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги, набрав 16 очков.

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