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Тренер «Милана» Консейсау высказался о камбэке в матче с «Дженоа»

Тренер «Милана» Консейсау высказался о камбэке в матче с «Дженоа»
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о победе в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:1).

Италия — Серия А . 35-й тур
05 мая 2025, понедельник. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Оливейра – 61'     1:1 Леау – 76'     1:2 Френнруп – 77'    

«Мы начали одним образом, а закончили другим. Мне платят за то, чтобы я работал и читал игру. Иногда мы, тренеры, можем дать немного больше, иногда нет. Мы не просто работаем над системой, мы работаем на индивидуальном, ведомственном и коллективном уровнях. Иногда случаются ошибки, например, как в ситуации с пропущенным голом. Вот почему мы в Миланелло очень сосредоточены на работе над этими вещами. Мы счастливы, когда игроки добиваются успеха и побеждают.

Я думаю, что сегодня мы продемонстрировали, что у нас сильная и сплочённая команда, где те, кто выходил на замену во время игры, дали нам что-то особенное. Мы изменили схему и поставили Жоау [Феликса] с Сантьяго [Хименесом] вперёд, и мы немного раскрыли атаку. Это демонстрация мастерства игроков, а не мастерства тренера», — приводит слова Консейсау Football Italia.

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