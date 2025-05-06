Рафаэл Леау прокомментировал волевую победу «Милана» в матче с «Дженоа»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о волевой победе в матче 35-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (2:1).

«Мы поговорили между собой и решили, что последние несколько игр имеют решающее значение для того, чтобы набрать как можно больше очков. Тренер изменил схему, и теперь мы играем более компактно — по-моему, за последние несколько матчей мы пропустили всего два гола.

Я счастлив — все здесь каждый день работают, чтобы помочь команде. Сегодня мы это показали — один из наших товарищей по команде получил травму, и вышедшие на замену игроки сыграли решающую роль.

В каждом матче я стараюсь помочь команде, независимо от того, выхожу ли я в стартовом составе или со скамейки запасных. Даже Габбиа всегда придаёт мне уверенности — иногда он даже кричит на меня! Мы все в одной лодке и пытаемся выложиться по полной. Конечно, мы хотим выиграть трофей, но впереди ещё одна игра», — приводит слова Леау Football Italia.