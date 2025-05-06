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«Похоже на вечеринку в раздевалке». Ольмо — об атмосфере в «Барсе» перед игрой с «Интером»

«Похоже на вечеринку в раздевалке». Ольмо — об атмосфере в «Барсе» перед игрой с «Интером»
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Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо рассказал об атмосфере в команде перед вторым полуфинальным матчем Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Интером». Игра пройдёт во вторник, 6 мая. Первая встреча завершилась вничью — 3:3.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы снова в форме, и я вижу, что команда хорошо подготовлена, энергична и мотивирована. Мы знаем, что это важная неделя. Мы в одной игре от выхода в очередной финал… Мы подумаем об игре с «Реалом» позже.

Атмосфера в команде? Я не хочу давать вам заголовок… но это похоже на вечеринку в раздевалке. Молодёжь не придаёт ситуации столько значения, сколько следовало бы. Они расслаблены, развлекаются. Это здоровая команда, с прекрасными людьми и очень хорошими игроками. Общая цель — победить», — приводит слова Ольмо Football Italia.

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