Игрок «Родины» Пап Гейе — о победе над «Уралом»: один из самых важных матчей в карьере

Сенегальский нападающий московской «Родины» Пап Гейе прокомментировал победу в матче 31-го тура Мелбет Первой лиги с «Уралом» (3:2). Напомним, в матче было назначено четыре 11-метровых. Сам Гейе отметился дублем, забив победный мяч на 90+5-й минуте.
— Сумасшедший матч! Бывали такие игры у тебя в карьере?
— Да, игра сумасшедшая! Такое у меня в карьере в первый раз.
— Что чувствовал, когда подходил бить пенальти, а затем как понял, что забил победный гол?
— Понимал, что это решающий момент. Знал, если забью, то мы победим. Чувствовал тогда только счастье.
Можно сказать, что это один из самых важных матчей в моей карьере. Потому что это сумасшедшая игра, в которой я принимал участие.
— Сегодня на стадионе было много болельщиков. Видно, что они тебя обожают. Как тебе их поддержка?
— Спасибо всем! Каждый раз, когда вижу, как болельщики поддерживают нас, я чувствую счастье, — приводит слова Гейе пресс-служба клуба в телеграм-канале.
- 6 мая 2025
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