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Овчинников — об отставке Лички: беда РПЛ, когда бизнес вмешивается в футбольные вопросы

Овчинников — об отставке Лички: беда РПЛ, когда бизнес вмешивается в футбольные вопросы
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Российский тренер Валерий Овчинников высказался об отставке Марцела Лички из «Динамо». Чешский специалист покинул московский клуб в начале мая, исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначили Ролана Гусева.

«Что касается отставки Лички, что вы хотите от ВТБ в «Динамо»? У них всё идёт по бизнес-плану. Где они и где футбол? Это беда российского футбола, когда бизнес вмешивается в футбольные вопросы. А у Лички очень хорошая статистика за «Динамо», но это не имеет никакого значения – руководство хочет быть чемпионом», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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