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«Что там резервный такое увидел на вторую жёлтую?» И. Федотов — об удалении игрока «Локо»

«Что там резервный такое увидел на вторую жёлтую?» И. Федотов — об удалении игрока «Локо»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Василия Казарцева на матче 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург». Игра завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Пиняев – 57'     1:1 Татаев – 66'    
Удаления: Тимофеев – 64' / нет

«В целом хорошая работа Казарцева. Первый момент — попадание мяча в руку игрока «Оренбурга» в штрафной площади. Казарцев правильно продолжил игру: рука была в естественном положении.

На 64-й минуте Казарцев показал вторую жёлтую игроку «Локомотива» Тимофееву. Если бы арбитр сделал всё быстрее и увереннее, то вопросов бы вообще не было. Основания для второй жёлтой имелись — за наступ. Контакт был не самым сильным, но это тот момент, когда судья в поле решает сам. Однако Казарцев советовался с кем-то, и здесь уже вопрос к советчику, а точнее к резервному: что он там такое увидел на вторую жёлтую? Казарцев должен был принимать самостоятельное решение, потому что был в открытой позиции», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

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