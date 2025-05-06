«Что там резервный такое увидел на вторую жёлтую?» И. Федотов — об удалении игрока «Локо»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил работу судьи Василия Казарцева на матче 27-го тура РПЛ «Локомотив» — «Оренбург». Игра завершилась со счётом 1:1.

«В целом хорошая работа Казарцева. Первый момент — попадание мяча в руку игрока «Оренбурга» в штрафной площади. Казарцев правильно продолжил игру: рука была в естественном положении.

На 64-й минуте Казарцев показал вторую жёлтую игроку «Локомотива» Тимофееву. Если бы арбитр сделал всё быстрее и увереннее, то вопросов бы вообще не было. Основания для второй жёлтой имелись — за наступ. Контакт был не самым сильным, но это тот момент, когда судья в поле решает сам. Однако Казарцев советовался с кем-то, и здесь уже вопрос к советчику, а точнее к резервному: что он там такое увидел на вторую жёлтую? Казарцев должен был принимать самостоятельное решение, потому что был в открытой позиции», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.