Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 57 очков за 27 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

«Мы стараемся делать, что зависит от нас. Как сложится, будем смотреть в конце чемпионата. Но, конечно, ситуация в борьбе за чемпионство остаётся непростой. Тем не менее мы надеемся, что камбэк в матче с «Пари НН», волевой результат придадут немножко эмоций на три оставшихся матча чемпионата. Поэтому постараемся сделать всё, что в наших силах», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.