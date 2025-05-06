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Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке

Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 57 очков за 27 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 61 очко.

«Мы стараемся делать, что зависит от нас. Как сложится, будем смотреть в конце чемпионата. Но, конечно, ситуация в борьбе за чемпионство остаётся непростой. Тем не менее мы надеемся, что камбэк в матче с «Пари НН», волевой результат придадут немножко эмоций на три оставшихся матча чемпионата. Поэтому постараемся сделать всё, что в наших силах», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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