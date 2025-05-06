Защитник «Интера» Бастони: возьмём знания из прошлой игры, чтобы усложнить «Барсе» жизнь

Защитник «Интера» Алессандро Бастони перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» рассказал, что команда вынесла из первого матча с каталонцами.

«Мы просмотрели много видео перед первым матчем, но по-настоящему понять команду можно только тогда, когда играешь против неё. Мы допустили несколько ошибок в передачах, которые могли бы привести к большему количеству голевых моментов. Думаю, мы можем многое улучшить, и мы возьмём наши знания из игры на прошлой неделе, чтобы усложнить им жизнь», — приводит слова Бастони пресс-служба «Интера».

В первой встрече «Интер» сыграл вничью с «Барселоной» со счётом 3:3. Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая, он пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.