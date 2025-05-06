Эдуард Мор: Экитике раньше был не готов, а теперь созрел для игры в топ‑клубах

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал прогресс в игре нападающего «Айнтрахта» Уго Экитике.

«Он всегда был большим талантом. В «ПСЖ» просто так не берут. Просто раньше он был не готов ментально и с точки зрения опыта. Не был готов конкурировать за место в составе со звёздами, которыми располагает парижский клуб. Сейчас он заиграл на постоянно основе, тренер ему доверяет. Сейчас он созрел для игры в топ‑клубе. Он будет смотреться в «ПСЖ», «МЮ» и в любом другом топ‑клубе», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 22-летний Экитике провёл 46 матчей и забил 22 гола. За «Айнтрахт» форвард выступает с лета прошлого года. Ранее француз играл за «ПСЖ» и «Реймс».