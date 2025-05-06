Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Горшков: с «Зенитом» в этом сезоне что-то не то, у команды нет стабильности

Александр Горшков: с «Зенитом» в этом сезоне что-то не то, у команды нет стабильности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в этом сезоне. После 27 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на четыре очка.

«Для «Зенита» травма Вендела — ощутимая потеря. Впереди важные матчи, его будет не хватать. Думаю, смогут компенсировать его отсутствие, но будет сложно.

С «Зенитом» что-то не то в этом сезоне. На каком-то этапе пошли победы, может, у некоторых игроков была пониженная мотивация. «Зенит» предпринимал правильные меры — ушёл тот же Клаудиньо, которому не хватало мотивации. Хотели освежить команду, привлечь голодных ребят. Но в креативе команда где-то потеряла. Вендел тот же выпадал на период. У команды нет стабильности», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Ерохин прокомментировал ситуацию в чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android