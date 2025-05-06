Александр Горшков: с «Зенитом» в этом сезоне что-то не то, у команды нет стабильности

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в этом сезоне. После 27 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на четыре очка.

«Для «Зенита» травма Вендела — ощутимая потеря. Впереди важные матчи, его будет не хватать. Думаю, смогут компенсировать его отсутствие, но будет сложно.

С «Зенитом» что-то не то в этом сезоне. На каком-то этапе пошли победы, может, у некоторых игроков была пониженная мотивация. «Зенит» предпринимал правильные меры — ушёл тот же Клаудиньо, которому не хватало мотивации. Хотели освежить команду, привлечь голодных ребят. Но в креативе команда где-то потеряла. Вендел тот же выпадал на период. У команды нет стабильности», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.