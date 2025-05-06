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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартака» с «Факелом»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Спартака» с «Факелом»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 27-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак». Игра прошла 4 мая и завершилась со счётом 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Литвинов – 25'

«Удаление Литвинова — самый нашумевший момент, но простой для судьи. Не знаю, разговаривают с арбитрами руководители или нет. Перемещение Зиякова по полю было нелогичным, так никогда никого не учили. И это ошибка самого арбитра. Вместо того чтобы уйти в диагональ на рывке, Зияков почему-то начал двигаться вправо и затем сместился в центр. В итоге пропустил всё на свете, видел только со спины, но не знал, какое расположение у игроков. То есть судья работает в РПЛ, но простых вещей не видит. А момент и правда очень простой — явное лишение возможности забить гол со стороны Литвинова. Как бы ещё не прилетело второму ассистенту. В итоге Зияков пошёл смотреть повтор и показал красную игроку «Спартака».

Также на второй минуте Зияков не показал жёлтую игроку «Факела» за грубую игру. У арбитра была очень плохая позиция — он находился в центре поля, а надо было идти в обратную диагональ и смещаться вслед за командами. Но конкретно по жёлтой — ошибка резервного, который должен был подсказать», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

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