Сборная России может сыграть с Бразилией в 2025 году

Сборная России получила приглашение провести товарищеский матч с национальной командой Бразилии в этом году, сообщает издание Band со ссылкой на слова представителя бразильской конфедерации футбола. По информации источника, игра пройдёт либо в октябре, либо в ноябре.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

Так, в марте сборная России сыграла с национальными командами Гренады и Замбии, одержав две победы с общим счётом 10:0.