Александр Горшков: Соболеву доверяют в «Зените», но так будет не всегда
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о дубле нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в ворота «Пари Нижний Новгород» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«Соболев выручил команду с «Пари НН». Это важный момент! До этого Саше не удавалось вписаться. Может, стиль игры другой. Пока ему сложно. Может, эти голы ему помогут, внесут спокойствие. В «Зените» высокая конкуренция среди нападающих. Не так просто Саше. Ему доверяют в «Зените». Но оно будет не всегда — существует конкуренция», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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