Александр Горшков: Соболеву доверяют в «Зените», но так будет не всегда

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков высказался о дубле нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в ворота «Пари Нижний Новгород» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Соболев выручил команду с «Пари НН». Это важный момент! До этого Саше не удавалось вписаться. Может, стиль игры другой. Пока ему сложно. Может, эти голы ему помогут, внесут спокойствие. В «Зените» высокая конкуренция среди нападающих. Не так просто Саше. Ему доверяют в «Зените». Но оно будет не всегда — существует конкуренция», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.