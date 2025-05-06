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Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил двух игроков в матче ЦСКА с «Ахматом»

Арбитр Федотов объяснил, почему судья не удалил двух игроков в матче ЦСКА с «Ахматом»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство Артёма Чистякова в матче 27-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА. Игра завершилась со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Койта – 9'     1:1 Самородов – 33'    

«На 27-й минуте Чистяков в пограничном моменте правильно показал жёлтую игроку «Ахмата». Тот выпрыгнул, выставил ногу и в последний момент успел её максимально согнуть, тем самым смягчив удар. Я считаю, что именно поэтому это не прямая красная.

На 31-й минуте Чистяков правильно не показал вторую жёлтую Облякову. Да, был наступ, но только на конец бутсы, а не на всю стопу. Никакой скорости также не было. Разобрался Чистяков — для второй жёлтой нужно что-то большее», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

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