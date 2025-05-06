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В сборной Бразилии отреагировали на информацию о возможном товарищеском матче с Россией

В сборной Бразилии отреагировали на информацию о возможном товарищеском матче с Россией
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Тренер вратарей сборной Бразилии Клаудио Таффарел отреагировал на информацию о возможном товарищеском матче с национальной командой России. Ранее в СМИ сообщалось, что игра пройдёт либо в октябре, либо в ноябре.

«Честно говоря, я не знаю о возможном матче с Россией. Думаю, сборная Бразилии больше озабочена поиском тренера для национальной команды, так как в июне пройдут два отборочных матча чемпионата мира», — сказал Таффарел в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. С тех пор подопечные Валерия Карпина проводят только товарищеские матчи.

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