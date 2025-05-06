Олег Рябчук: весь сезон играю на фланге с Маркиньосом, хорошо понимаем друг друга

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о своём одноклубнике Маркиньосе. Бразилец в текущем сезоне стал важным звеном в системе игры «Спартака». Накануне он был признан лучшим игроком команды в апреле.

«Маркиньос — очень хороший игрок. Я весь сезон играю с ним на фланге. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Маркиньос очень усердно работает на тренировках. То, что он показывает на поле, нормально», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками. У «Спартака» 51 очко и четвёртая строчка в таблице.