Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Интер М — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Олег Рябчук: весь сезон играю на фланге с Маркиньосом, хорошо понимаем друг друга

Олег Рябчук: весь сезон играю на фланге с Маркиньосом, хорошо понимаем друг друга
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Олег Рябчук высказался о своём одноклубнике Маркиньосе. Бразилец в текущем сезоне стал важным звеном в системе игры «Спартака». Накануне он был признан лучшим игроком команды в апреле.

«Маркиньос — очень хороший игрок. Я весь сезон играю с ним на фланге. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Маркиньос очень усердно работает на тренировках. То, что он показывает на поле, нормально», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками. У «Спартака» 51 очко и четвёртая строчка в таблице.

Материалы по теме
Маркиньос: «Спартак» должен всегда быть лучшим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android