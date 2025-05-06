Сафонов получил оценку 4,0 за матч «ПСЖ» со «Страсбургом» в Лиге 1 по версии L'Equipe

«Пари Сен-Жермен» уступил «Страсбургу» (1:2) в матче 32-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут и пропустил голы на 20-й (автогол от Лукаса Эрнандеса) и 45+3-й минутах. Интернет-издание L'Equipe поставило голкиперу оценку 4,0 по итогам игры.

«Выйдя в стартовом составе «ПСЖ» вместе отдыхавшего Доннаруммы, Сафонов не сумел выручить команду после ошибок защитников. Помимо двух пропущенных голов, он выдал несколько не лучших эпизодов, а после перерыва практически не имел работы», — сказано в публикации L'Equipe.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года.