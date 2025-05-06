Арбитр Федотов высказался об удалении Карраскаля в матче «Крылья Советов» — «Динамо»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о спорном судейском решении в матче 27-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Динамо». Игра завершилась в пользу московской команды со счётом 3:1.

«На 48-й минуте Буланов показал красную карточку Карраскалю за удар в лицо. Все говорят, что VAR плохой, но на самом деле показывают криво-косо. Я по повторам ничего не понял. Либо это толчок в плечо, а потом Карраскаль попал пальцами в лицо, либо это действительно удар. Если у VAR нет другого ракурса, то повода для вмешательства нет. Потому что по имеющимся повторам ничего непонятно. Но Буланов принял решение по этой картинке. Оставляю это на откуп судьям: если появится другое видео, где будет виден удар по лицу, то вопросов нет», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.