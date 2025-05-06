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Владислав Радимов: Семак показал чутьё — и Соболев принёс победу

Владислав Радимов: Семак показал чутьё — и Соболев принёс победу
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о результативности нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева, который отметился дублем в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН».

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14'     1:1 Соболев – 54'     2:1 Соболев – 83'    

«Мы после игры говорили с Аршавиным, кого выбирать как лучшего игрока. Выбрали Луиса Энрике. Потому что у Соболева голы, которые он не забил, перевесили те, которые забил. Ну и надо отдать должное Семаку, который его не заменил в перерыве. Я, например, знаю многих людей, которые хотели бы его заменить, и я сам думал, что в перерыве его заменят. Как было, например, в игре с «Рубином». Я думал, что будет то же самое, но видите, Семак какое чутьё показал, и Соболев принёс победу», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.

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