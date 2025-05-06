«Это будет финал перед нашими болельщиками». Тренер «Интера» Индзаги — о матче с «Барсой»
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Игра пройдёт во вторник, 6 мая. Первая встреча завершилась вничью — 3:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мы все понимаем важность матча. Мы должны показать отличную игру против очень хорошей команды. Мы показали свою силу. Нам нужно будет проявить решимость и готовность.
Первый матч был блестящим, хотя в некоторых моментах мы могли бы сыграть лучше. Они действительно хороши, когда дело касается контрпрессинга, и мы оставались бдительными, и нам нужно будет сделать то же самое завтра, это будет финал перед нашими болельщиками», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.
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