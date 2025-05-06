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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Рубин»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Рубин»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов проанализировал судейскую работу Кирилла Левникова в матче 27-го тура РПЛ «Краснодар» — «Рубин» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5'     2:0 Тормена – 40'     2:1 Рожков – 83'    

«Левников правильно самостоятельно назначил 11-метровый в ворота «Рубина» за игру рукой. В следующем эпизоде футболист гостей попал по сопернику ногой. Пограничный эпизод, и я поддерживаю решение Левникова показать жёлтую, а не красную. Нога ушла вскользь — акцентированного удара не получилось.

Левников правильно не показал красную Тормене за лишение явной возможности забить гол. Это сложный момент. Левников показал жёлтую за срыв перспективной атаки. Игрок «Рубина» пробежал линию мяча во время борьбы плюс начал терять равновесие. То есть он не имел возможности выбежать на ворота», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Рождественскому.

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