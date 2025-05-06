Армянский агент предположил, с чем может быть связан интерес «Севильи» к Тикнизяну

Армянский футбольный агент Ншан Депелян предположил, с чем может быть связан интерес испанской «Севильи» к защитнику московского «Локомотива» и армянской национальной команды Наиру Тикнизяну.

«Севилью» сейчас возглавляет Хоакин Капаррос. Он работал со сборной Армении. Скорее всего, он и дальше следит за играми сборной, несмотря на уход. В марте были неуверенные игры с Грузией, но Капаррос берёт большой отрезок, как выступал Тикнизян. Может, в «Локомотиве» он не играет по каким-то тактическим моментам. Но Тикнизян должен быть игроком основы «Локомотива». Он созрел для Европы. Неудачные игры Армении с Грузией и ситуация в «Локомотиве» — не решающие факторы. Он качественный игрок, смог бы проявить себя в Европе», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.