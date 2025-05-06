«Хайповые обещания». Газизов — о том, что в РПЛ должны играть только российские футболисты

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об использовании легионеров в российских клубах, а также об их влиянии на отечественных футболистов.

«Если приезжают легионеры, которые выше классом, чем наши футболисты, то они поднимают уровень нашего футбола. Это важно. И российские ребята постепенно к ним подтягиваются. Мы не делаем упор на легионерах, но некоторые позиции закрываем игроками из-за границы, и эти ребята хорошего класса. Это нормальный путь, путь нормального чемпионата. А все слова про то, что должны играть только российские футболисты, это, скажем так, хайповые обещания на пустом месте. Футбол развивается, и он должен состоять как из своих воспитанников, так и легионеров», — приводит слова Газизова «ВсеПроСпорт.ру».

После 27 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Матч состоится 10 мая, начало — в 17:00 мск.