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Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв: всё в наших руках, можем побороться за третье место

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв: всё в наших руках, можем побороться за третье место
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Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что бело-голубые способны побороться за третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

— В чём заключается успех вашей команды?
— Забили свои голы, дотерпели после удаления. Все молодцы.

— Понимали, что «Крыльям» нужны очки и они будут атаковать?
— Нам тоже нужны очки. Всё в наших руках, можем побороться за третье место. Для нас каждая победа важна, — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. «Динамо» — пятое (50 очков).

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