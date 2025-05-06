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Гурцкая предложил интересную тренерскую рокировку в РПЛ

Гурцкая предложил интересную тренерскую рокировку в РПЛ
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая предложил интересную тренерскую рокировку в РПЛ. Он признался, что ему было бы интересно посмотреть на действующего тренера «Зенита» Сергея Семака в сборной России. Тогда Валерий Карпин (нынешний тренер сборной) мог бы возглавить «Динамо». А «Зенит» взял бы себе нового специалиста.

«По мне, «Зениту» нужна новая кровь. Было бы идеально, если бы, допустим, Марцел Личка не сидел в нашей студии. Если вот у меня спросить, как мне будет интересно: мне было бы интересно, чтобы Семак отдохнул в сборной, принял бы сборную России. Тогда «Зенит» взял бы другого тренера, а в «Динамо» пришёл бы Карпин, например. Вот это было бы интересно. Но я не знаю, что собирается делать «Зенит». Может, они Семака оставят ещё на 15 лет», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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