Владислав Радимов — о «Краснодаре»: умение терпеть отличает команду-чемпиона
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о победе «Краснодара» над «Рубином» (2:1) в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
03 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Сперцян – 5' 2:0 Тормена – 40' 2:1 Рожков – 83'
«Краснодарцы в общем доминировали весь матч изначально, и, только как «Рубин» забил и стало 2:1, там пришлось потерпеть. Но умение терпеть тоже отличает команду-чемпиона», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.
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