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Определились все 48 участников плей-офф «Родных игр»

Определились все 48 участников плей-офф «Родных игр»
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Определились все 48 участников плей-офф «Родных игр». Игры плей-офф по мини-футболу среди 1-2 классов состоятся 17 мая, по фиджитал-футболу среди 3-4 классов 18 мая. Все матчи пройдут на стадионе «Спартаковец».

В отборочном этапе турнира «Родные игры», организованного футбольным клубом «Родина» и Московским центром воспитательных практик Департамента образования и науки города Москвы, приняло участие около 1000 детей, представляющих 96 школьных спортивных клубов из 12 округов Москвы. С 20 по 29 апреля было сыграно 144 матча более чем на 20 площадках города.

Жеребьёвка этапа плей-офф прошла перед матчем 31-го тура Мелбет Первой лиги «Родина» — «Урал». В ней приняли участие Владимир Бесчастных, тренер ФК «Родина», четырёхкратный чемпион России, и Георгий Юдинцев, защитник ФК «Родина» — именно они определили группы из 48 школьных спортивных клубов в двух дисциплинах.

Финал турнира пройдёт 24 мая в «Лужниках» в рамках «Фестиваля школьного спорта». Школьные спортивные клубы, прошедшие в финальный этап турнира, будут награждены комплектом футбольных мячей и манишек, а школы-победители и призёры соревнований получат сертификаты на экипировку, игровые приставки PlayStation 5, а также 4К экраны.

Каждый участник соревнований, не прошедший в финал, получит подарочные наборы, которые будут вручены в рамках заключительной домашней игры «Родины» 24 мая, куда будут приглашены юные футболисты и их родители.

Информационный партнёр турнира – спортивный портал «Чемпионат».

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