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Гурцкая: в «Спартаке» Угальде и Гарсия друг другу мешают

Гурцкая: в «Спартаке» Угальде и Гарсия друг другу мешают
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с нападающими в «Спартаке». Лучший бомбардир команды и текущего сезона РПЛ Манфред Угальде перестал забивать весной. При этом дорогостоящий новичок красно-белых Ливай Гарсия также не может проявить себя и оправдать внушительную трансферную стоимость. Гурцкая считает, что эти нападающие мешают друг другу.

«Угальде лучший игрок осени в нападении, но покупается за € 20 млн Гарсия. Я [говорю] про сочетание этих нападающих… Они друг другу как будто мешают. И один стал хуже играть, и второй пока ещё не оправдывает те € 20 млн, которые за него заплатили», — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

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