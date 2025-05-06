Тренер «Интера» Индзаги высказался об игре «Барселоны» в преддверии матча 1/2 финала ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался об игре «Барселоны» в преддверии ответного матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Игра пройдёт сегодня, 6 мая. Первая встреча завершилась вничью — 3:3.

— Ожидаете ли вы встретиться с той же командой «Барселона» или у них будет другой подход?

— Обычно они владеют мячом в среднем 80%, мы хорошо знаем их качества и знаем, что они идут на определённый риск в обороне. У них отличный тренер, и они уже выиграли два трофея, нам понадобится большая игра.

— Есть ли что-то, что придаёт вам уверенности в завтрашнем дне?

— То, как мы тренировались вчера, например, учитывая, что мы играли первый матч, а затем с «Вероной». Команда выложилась по полной, и они всегда готовы, я не могу винить игроков, — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.