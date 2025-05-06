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Генсек РФС: РПЛ стала зарабатывать значительно больше денег, уровень команд вырос

Генсек РФС: РПЛ стала зарабатывать значительно больше денег, уровень команд вырос
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об интриге в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что уровень команд, участвующих в чемпионате, вырос.

«Для всех важно и интересно, что мы до последнего тура не знаем чемпиона – интрига сохраняется. А в нижней части турнирной таблицы страсти горят не меньшие. Причин тому несколько, есть и негативные, о которых сегодня не хочется говорить. Из позитивных — Премьер-Лига стала зарабатывать значительно больше денег. Распределение денег по-другому стимулирует команды. Чем выше ты забрался в турнирной таблице, тем больше ты получаешь доход от РПЛ.

Уровень команд в РПЛ вырос, всё больше клубов ведут сложную борьбу за лидирующие места. Нет ни одной команды, которая готова сдаться и вылететь просто так. Это не может не радовать», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 61 очко после 27 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков. Тройку лидеров замыкает московский ЦСКА (52). В зоне вылета располагаются «Факел» (16) и «Оренбург» (18). В зоне стыковых матчей — «Ахмат» (24) и «Пари Нижний Новгород» (23).

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