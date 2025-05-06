Футболист «Спартака» Маркиньос рассказал, что ему понравился хоккей

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос признался, что ему понравилось на хоккейном матче. Маркиньос выступает за красно-белых с 2024 года.

«Мне понравился этот вид спорта, он не так популярен у нас в Бразилии. Но я рад, что удалось с ним познакомиться здесь», — приводит слова Маркиньоса ТАСС.

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. «Спартак» — четвёртый (51 очко).