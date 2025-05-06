Вингер «Барселоны» Рафинья рассказал, какого игрока «Реала» недостаточно ценят

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Рафинья поделился мнением о вингере мадридского «Реала» Родриго.

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«Для меня Родриго — удивительный игрок, феномен, не имеющий аналогов. Один из лучших, кого я видел. Его не ценят так, как следовало бы, и это, на мой взгляд, несправедливо», — приводит слова Рафиньи Madrid Universal.

В нынешнем сезоне Родриго принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.