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Соболев и Дзюба — в символической сборной 27-го тура РПЛ от WhoScored

Соболев и Дзюба — в символической сборной 27-го тура РПЛ от WhoScored
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Интернет-портал WhoScored опубликовал сборную лучших игроков 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Наибольшее представительство в ней у московского «Динамо», ЦСКА и «Локомотива». В составе символической сборной по два футболиста из этих команд. Высшую оценку (9,6) получил Ярослав Гладышев («Динамо» Москва).

Фото: Whoscored

Символическая сборная 27-го тура РПЛ

Вратарь: Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Мохамед Браими («Факел»), Евгений Морозов («Локомотив»), Виллиан Роша, Данил Круговой (оба — ЦСКА).

Полузащитники: Ярослав Гладышев («Динамо» Москва), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Муми Нгамалё («Динамо» Москва).

Нападающие: Александр Соболев («Зенит»), Артём Дзюба («Акрон»).

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