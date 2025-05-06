Карпин рассказал, какие вопросы журналистов его бесят

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какие вопросы журналистов его раздражают. Специалист упомянул вопросы про капитана национальной команды и про футбольную столицу России.

— У вас непростые отношения с журналистами. Какой вопрос вы не любите больше всего? Какие вопросы бесят?

— Их столько… Миллион вопросов. Например, про капитана (в сборной).

— Вопрос о том, мог ли бы человек прожить на 30 тысяч в месяц, — бесячий?

— Нет, не бесячий. Но я не понимаю, для чего он.

— А про футбольную столицу России?

— Бесячий. Какая разница, где эта столица? — приводит слова Валерия Карпина «Матч ТВ».