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Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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ПСЖ — Арсенал: во сколько начало матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«ПСЖ» — «Арсенал»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу французского гранда. В составе парижского клуба голом отметился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии.

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