«Задание выполнил». Александр Медведев — о дубле Соболева в матче с «Пари НН»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Соболев в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» выполнил поставленную перед ним задачу. Форвард оформил дубль в этой встрече.

«У него была установка «один забил, один отдал» — он забил два, набрал два очка, так что выполнил задание», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.