«Задание выполнил». Александр Медведев — о дубле Соболева в матче с «Пари НН»
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Александр Соболев в матче 27-го тура РПЛ с «Пари НН» выполнил поставленную перед ним задачу. Форвард оформил дубль в этой встрече.
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Грулёв – 14' 1:1 Соболев – 54' 2:1 Соболев – 83'
«У него была установка «один забил, один отдал» — он забил два, набрал два очка, так что выполнил задание», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».
После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч.
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