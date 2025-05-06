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Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии

Сын Криштиану Роналду вызван в сборную Португалии
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Сын нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии (игроки до 15 лет) для участия в международном турнире в Хорватии. Для Роналду-младшего этот вызов стал первым в карьере.

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Юношеская сборная Португалии сыграет со сверстниками из Японии, Греции и Англии. Роналду‑младший выступает за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

Криштиану Роналду-старший играет за «Аль-Наср» с 2023 года. Прежде опытный футболист защищал цвета «Ювентуса», «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и лиссабонского «Спортинга».

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