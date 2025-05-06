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Гершкович: хочу верить в матч Россия — Бразилия, проверим ребят на фоне звёзд

Гершкович: хочу верить в матч Россия — Бразилия, проверим ребят на фоне звёзд
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Бывший нападающий московских «Торпедо» и «Локомотива» Михаил Гершкович высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

«Я хочу верить, что матч сборных России и Бразилии состоится. Это будет очень хорошим известием. А если игра пройдёт в России, то вообще станет подарком для всех любителей футбола.

Сейчас у нас с Бразилией хорошие отношения, если договорятся, то их сборная приедет. Они могут набрать три-четыре команды в команду, а если ещё и большие звёзды будут, проверим наших ребят. Уверен, что они окажут сопротивление, потому что у сборной России появилась команда — это самое главное», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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