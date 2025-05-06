Представитель Лички: юридически контракт Марцела с «Динамо» пока не расторгнут

Анатолий Николаев, представитель чешского тренера Марцела Лички, высказался о расторжении контракта специалиста с московским «Динамо».

— Сегодня Дмитрий Гафин сказал, что клуб расторг контракт с Марцелом. Действительно ли это так?

— В процессе, да. Формально нет, неформально да. Идут юридические моменты, это не проблема. Пока юридически контракт не расторгнут.

— В течение какого времени рассчитываете закрыть этот вопрос?

— Мы все хотим как можно быстрее, — приводит слова Николаева «Матч ТВ».

1 мая московское «Динамо» объявило, что главный тренер команды Марцел Личка покинул занимаемую должность. В последнем матче под руководством чешского специалиста бело-голубые уступили во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России московскому «Спартаку» (1:2). Ранее сообщалось, что Личка может стать главным тренером «Крыльев Советов».